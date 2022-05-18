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"У меня нет слов". Эмоциональная встреча Владимира Зеленского и Андрея Шевченко

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Сегодня легенда футбола стал первым послом платформы UNITED 24

"У меня нет слов". Эмоциональная встреча Владимира Зеленского и Андрея Шевченко

Фото: УАФ

UA-Футбол
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Легендарный футболист Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24. Это глобальная инициатива для помощи Украине.

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В честь этого события экс-тренер национальной сборной провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Появилось видео их достаточно душевного приветствия.

"У меня нет слов", - кратко сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Владимир Зеленский
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