"У меня нет слов". Эмоциональная встреча Владимира Зеленского и Андрея Шевченко
Сегодня легенда футбола стал первым послом платформы UNITED 24
Фото: УАФ
Легендарный футболист Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24. Это глобальная инициатива для помощи Украине.
В честь этого события экс-тренер национальной сборной провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Появилось видео их достаточно душевного приветствия.
"У меня нет слов", - кратко сказал Шевченко.
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