Из-за бомбардировок Азовстали существует угроза полного вымирания Азовского моря
В сооружениях комбината находятся десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода
горсовет Мариуполя
Существует угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбардировок меткомбината "Азовсталь".
Разрушение "Азовстали" могло повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
Утечка этой жидкости может полностью убить флору и фауну Азовского моря, сообщает Мариупольский городской совет.
После этого опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.
"Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня", – отмечает горсовет Мариуполя.
Напомним, что оккупанты создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, разрушили почти все здания и уничтожили более 20 тысяч гражданских.
Сам комбинат "Азовстали" оккупанты пытались
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