  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из-за бомбардировок Азовстали существует угроза полного вымирания Азовского моря
В тренде

Из-за бомбардировок Азовстали существует угроза полного вымирания Азовского моря

Общие новости
(1 голосов)

В сооружениях комбината находятся десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода

Из-за бомбардировок Азовстали существует угроза полного вымирания Азовского моря

горсовет Мариуполя

Новина українською

Существует угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбардировок меткомбината "Азовсталь".

Разрушение "Азовстали" могло повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости может полностью убить флору и фауну Азовского моря, сообщает Мариупольский городской совет.

После этого опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

"Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня", – отмечает горсовет Мариуполя.

Напомним, что оккупанты создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, разрушили почти все здания и уничтожили более 20 тысяч гражданских.

Сам комбинат "Азовстали" оккупанты пытались стереть завод с лица земли, а затем заявили, что превратят территорию завода в "парковую зону".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2022 в 20:34
Дикі москалі "рятують" море від риби...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде