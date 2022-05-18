Из-за бомбардировок Азовстали существует угроза полного вымирания Азовского моря

Существует угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбардировок меткомбината "Азовсталь".

Разрушение "Азовстали" могло повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости может полностью убить флору и фауну Азовского моря, сообщает Мариупольский городской совет.

После этого опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

"Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня", – отмечает горсовет Мариуполя.

Напомним, что оккупанты создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, разрушили почти все здания и уничтожили более 20 тысяч гражданских.