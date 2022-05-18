ВСУ освободили еще одно село на Харьковщине - сводка Генштаба за 18 мая

Генштаб ВСУ озвучил оперативную информацию по состоянию по российскому вторжению на 18.00 18.05.2022.

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.

На Сиверском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

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Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БПЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имеет.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, успехов не имеет.

На Южнобужском направлении враг продолжал меры по инженерному оборудованию позиций.

По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой.