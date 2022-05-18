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Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ - 3 погибших, 14 раненых

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Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ - 3 погибших, 14 раненых

Центр стратегических коммуникаций ВСУ

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Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады морской пехоты Черноморского флота.

По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.

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Есть данные о трех погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:

- ИО командира 810 ОБр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;

- ИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;

- начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;

- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;

- командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.05.2022 в 20:56
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.05.2022 в 20:56
Ответить
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