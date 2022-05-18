Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ - 3 погибших, 14 раненых
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Центр стратегических коммуникаций ВСУ
Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады морской пехоты Черноморского флота.
По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.
Есть данные о трех погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:
- ИО командира 810 ОБр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
- ИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;
- начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
- командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).
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