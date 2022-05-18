  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Нарушен нейтралитет" - президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья
В тренде

"Нарушен нейтралитет" - президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Майя Санду выказывает беспокойство

"Нарушен нейтралитет" - президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Приднестровье

Новина українською

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду во время выступления в Европейском парламенте.

Читайте такжеВооруженные силы Приднестровья переведены на повседневный режим работы

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - отметила президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде