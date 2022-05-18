"Нарушен нейтралитет" - президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья
Майя Санду выказывает беспокойство
Приднестровье
Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду во время выступления в Европейском парламенте.
"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.
Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
"Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - отметила президент.
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