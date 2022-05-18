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"Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова

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Украинских воинов вывозят на оккупированные территории

"Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова

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Новина українською

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко рассказал о своем разговоре со Святославом "Калиной" Паламаром, который остается заместителем командира полка Азов в окруженной Азовстали.

"Сегодня у меня был короткий разговор, о котором буду рассказывать своим внукам, с Героем Украины Святославом "Калиной" Паламаром.

Имел честь поблагодарить и сказать, что их бесчеловечное мужество и твердость вдохновляет как всех десантников 95 ОДШБр, так и, верю в это, всю Украину.

Калина просил только одно – брать как можно больше пленных. Вы понимаете, зачем. И я передаю эту просьбу легендарных героев Азовстали всем ВСУ.

Знаю, сделаем все, что в наших силах. Мы вернем всех наших людей, как вернем Мариуполь. Верьте в Азов, верьте в ВСУ!", - написал Кочевенко.

Напомним, что украинских бойцов с "Азовстали" вывозят в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Министерство обороны Украины заявило, что в последствии украинские воины будут обменяны на пленных российских солдат.

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В статье: война с Россией
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