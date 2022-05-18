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Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным результатам", - СНБО

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Российская пропаганда начала менять риторику

Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным результатам", - СНБО

Фото: Яндекс Дзен

Новина українською

Российские пропагандисты стали менять риторику, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- остановка наступления врага почти по всем направлениям;

- предоставление Украине тяжелого вооружения;

- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.

Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

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"Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

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В статье: война с Россией
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