Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным результатам", - СНБО
Российская пропаганда начала менять риторику
Фото: Яндекс Дзен
Российские пропагандисты стали менять риторику, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.
"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:
- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения;
- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".
Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.
Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.
"Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.
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