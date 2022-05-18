Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным результатам", - СНБО

Российские пропагандисты стали менять риторику, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"В последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

- остановка наступления врага почти по всем направлениям;

- предоставление Украине тяжелого вооружения;

- эвакуация защитников Мариуполя c "Азовстали".

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - отметили в ЦПД.