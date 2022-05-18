В результате авиаудара по Бахмуту погибло 5 гражданских, в том числе двухлетний ребенок
Очередное преступление оккупантов
facebook.com/don.gp.gov.ua
В результате авиаудара российских войск по Бахмуту Донецкой области 17 мая погибли 5 гражданских лиц, в том числе двухлетний ребенок, еще 4 жителя получили ранения.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"В настоящее время увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.
В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате авиаудара один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах.
Кроме упомянутых женщины и ребенка, тела которых были изъяты из-под завалов, погибли двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина. Еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.
Популярное сейчас
- Риека - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации
- Дал волю эмоциям. Фаворов в раздевалке спел украинский легендарный хит
- +200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам