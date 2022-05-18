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В результате авиаудара по Бахмуту погибло 5 гражданских, в том числе двухлетний ребенок

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Очередное преступление оккупантов

В результате авиаудара по Бахмуту погибло 5 гражданских, в том числе двухлетний ребенок

facebook.com/don.gp.gov.ua

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В результате авиаудара российских войск по Бахмуту Донецкой области 17 мая погибли 5 гражданских лиц, в том числе двухлетний ребенок, еще 4 жителя получили ранения.

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Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"В настоящее время увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате авиаудара один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах.

Кроме упомянутых женщины и ребенка, тела которых были изъяты из-под завалов, погибли двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина. Еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

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В статье: война с Россией
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