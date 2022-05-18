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В госдуме рф призвали к ракетными ударами по украинским штабам за обстрелы пограничных сел

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На россии продолжают угрожать ракетными ударами

В госдуме рф призвали к ракетными ударами по украинским штабам за обстрелы пограничных сел

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава фракции "Справедливая россия - За правду" в Госдуме рф Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

Об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА новости".

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"Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.

Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет", - рассказал Миронов.

Также Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РИА Новости

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