В госдуме рф призвали к ракетными ударами по украинским штабам за обстрелы пограничных сел
На россии продолжают угрожать ракетными ударами
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава фракции "Справедливая россия - За правду" в Госдуме рф Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.
Об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА новости".
"Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки.
Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет", - рассказал Миронов.
Также Миронов считает, что якобы украинские власти обстреливают пограничные села, чтобы напугать российское население и подтолкнуть их к протестам против войны. Однако, по его словам, эти жители наоборот поддерживают войну.
Популярное сейчас
- Гармаш, Довбик и Конопля в старте. Состав сборной Украины на матч против Риеки
- Стало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования
- Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой
- "По метру вперед, работаем" - защитники Азовстали продолжают давать отпор оккупантам - ВИДЕО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО