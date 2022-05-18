ОТГ Восток в своей зоне ответственности за сутки ликвидировала более двухсот россиян
И вдобавок – уничтоженная техника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила о достижениях на своем участке фронта за последние сутки. Защитники Украины отразили семь атак россиян, в ходе чего было ликвидировано до 220 единиц живой силы.
Также уничтожено:
- танков – 2;
- БМП – 2;
- БПЛА – 1.
Отметим, что Генштаб в начале дня обновил общие потери россиян в войне с Украиной. Число убитых оккупантов превышает 27 тысяч.
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Источник:ОТГ "Схід"
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