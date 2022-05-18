ОТГ Восток в своей зоне ответственности за сутки ликвидировала более двухсот россиян

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила о достижениях на своем участке фронта за последние сутки. Защитники Украины отразили семь атак россиян, в ходе чего было ликвидировано до 220 единиц живой силы.

Также уничтожено:

танков – 2;

БМП – 2;

БПЛА – 1.

Отметим, что Генштаб в начале дня обновил общие потери россиян в войне с Украиной. Число убитых оккупантов превышает 27 тысяч.