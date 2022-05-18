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ОТГ Восток в своей зоне ответственности за сутки ликвидировала более двухсот россиян

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И вдобавок – уничтоженная техника

ОТГ Восток в своей зоне ответственности за сутки ликвидировала более двухсот россиян

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила о достижениях на своем участке фронта за последние сутки. Защитники Украины отразили семь атак россиян, в ходе чего было ликвидировано до 220 единиц живой силы.

Также уничтожено:

  • танков – 2;
  • БМП – 2;
  • БПЛА – 1.

Отметим, что Генштаб в начале дня обновил общие потери россиян в войне с Украиной. Число убитых оккупантов превышает 27 тысяч.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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