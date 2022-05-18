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ВСУ под Купянском уничтожили российский истребитель Су-34 - ВИДЕО

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Горит пылает рашистская сволочь

ВСУ под Купянском уничтожили российский истребитель Су-34 - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ВСУ сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит в районе оккупированного Купянска Харьковской области.

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Об этом сообщает офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.

Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", – написал офицер Кочевенко.

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В статье: война с Россией
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