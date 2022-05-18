ВСУ под Купянском уничтожили российский истребитель Су-34 - ВИДЕО
Горит пылает рашистская сволочь
Getty Images/Global Images Ukraine
ВСУ сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит в районе оккупированного Купянска Харьковской области.
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Об этом сообщает офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.
Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.
"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", – написал офицер Кочевенко.
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