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В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым военным путем

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Но отмечают, что в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя

В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым военным путем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В НАТО допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу.

Как сообщает УП, об этом заявил CNN в среду военный представитель НАТО, владеющий разведданными.

По словам чиновника, нынешнее обсуждение в НАТО состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины. В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.

"Я думаю, что они могли бы (отвоевать Крым и Донбасс), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.

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В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, имея в виду возможную негативную реакцию местного населения из некоторых из этих районов.

Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.

"Я думаю, что на время ситуация не будет двигаться", - сказал чиновник.

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В статье: война с Россией
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