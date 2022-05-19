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Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва

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Укрэнерго заявляет, что поставка электроэнергии из ЗАЭС в Россию физически невозможна

Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в украинской сети и под контролем украинских специалистов. На сегодня поставка электроэнергии из ЗАЭС в Россию физически невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Таким образом в "Укрэнерго" отреагировали на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в Москве хотят, чтобы Запорожская АЭС работала в пользу России. Цель таких заявлений, по мнению компании, это дестабилизация активных переговоров с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины.

"Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть является европейской", - отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили оккупантам, что любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, а все к этому причастные будут нести ответственность за это.

"Следовательно, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставку любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", - резюмировали в компании.

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта. Украинский персонал остался на территории электростанции и продолжает обеспечивать эксплуатацию энергоблоков.

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В статье: война с Россией
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