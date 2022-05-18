Зеленский сказал, что у россиян уже только остатки ракет
Надеемся, так оно действительно есть
Зе!Президент
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже выпустила по Украине более двух тысяч ракет. И то, что еще есть на вооружении оккупантов – только остатки:
"Более 2 тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть, дальше – только остатки", - сказал верховный главнокомандующий.
Часто, как и прежде, в риторике президента звучит тема Крыма:
"Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944-й год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым".
Также глава государства рассказал о шагах, предпринятых на дипломатическом фронте. Еще сказал, что 197 военнослужащих Вооруженных Сил отмечены государственными наградами. 5 из них – посмертно.
И еще многое другое – в традиционном видеообращении Владимира Зеленского.
Популярное сейчас
- ТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле
- Риека - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Виталий Кличко: У Сергея Бубки четкая проукраинская позиция
- Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам