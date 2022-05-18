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Зеленский сказал, что у россиян уже только остатки ракет

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Надеемся, так оно действительно есть

Зеленский сказал, что у россиян уже только остатки ракет

Зе!Президент

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже выпустила по Украине более двух тысяч ракет. И то, что еще есть на вооружении оккупантов – только остатки:

"Более 2 тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть, дальше – только остатки", - сказал верховный главнокомандующий.

Часто, как и прежде, в риторике президента звучит тема Крыма:

"Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944-й год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым".

Также глава государства рассказал о шагах, предпринятых на дипломатическом фронте. Еще сказал, что 197 военнослужащих Вооруженных Сил отмечены государственными наградами. 5 из них – посмертно.

И еще многое другое – в традиционном видеообращении Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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