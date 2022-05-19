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В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев

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Очень сложный процесс спасения наших защитников

В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев

фото из свободных источников

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В начале недели защитники Мариуполя покинули Азовсталь. Как заявил Генштаб, украинские воины получили приказ сохранить свои жизни. Украина планирует обменять их на плененных российских военных.

Однако на россии сразу же началась кампания против процедуры обмена. Многие политики заявляют о том, что азовцев нужно судить, поэтому их нельзя передавать Украины. В Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию.

"В течение этой операции спасения и в ходе переговоров оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", - подчеркнула замминистра.

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В статье: война с Россией Азов
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Источник:
УНІАН

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