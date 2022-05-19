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Пост долгое время был вакантным. Сенат утвердил нового посла США в Украине

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Отреагировали на предложение Байдена?

Пост долгое время был вакантным. Сенат утвердил нового посла США в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, об этом сообщают порталы Reuters и CNN. Отметим, что данная должность была вакантной в течение трех лет.

Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине еще в конце апреля. Назначение было подтверждено голосованием вечером 18 мая.

В апреле 2019 предыдущего посла Мари Йованович досрочно отозвали из Киева. Тогдашний президент Дональд Трамп официально уволил ее с должности в мае. С тех пор постоянного американского посла в Украине не было. За это время сменилось четыре временных поверенных в делах США в Украине.

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В статье: война с Россией Бриджит Бринк
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Источник:
CNN

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