Пост долгое время был вакантным. Сенат утвердил нового посла США в Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, об этом сообщают порталы Reuters и CNN. Отметим, что данная должность была вакантной в течение трех лет.

Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине еще в конце апреля. Назначение было подтверждено голосованием вечером 18 мая.

В апреле 2019 предыдущего посла Мари Йованович досрочно отозвали из Киева. Тогдашний президент Дональд Трамп официально уволил ее с должности в мае. С тех пор постоянного американского посла в Украине не было. За это время сменилось четыре временных поверенных в делах США в Украине.