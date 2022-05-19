россияне совершили мощный обстрел Луганской области, также снаряды прилетели на Днепропетровщину

В ночь на 19 мая российские захватчики 5 раз обстреляли село Великая Костромка в Зеленодольской территориальной громаде в Днепропетровской области. Орки попали в жилой сектор, есть частичные разрушения зданий. В селе отсутствует газ и электроснабжение. Все люди целы и невредимы. За время полномасштабного вторжения из Зеленодольской и Широковской громад уже выехало около 14 тысяч человек.

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Также вчера вечером, 18 мая, оккупанты обстреливали пограничные территории Криворожского района, снаряды прилетали в поля, как сообщил Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук.

В Северодонецке, который больше всего страдает от обстрелов рф, четверо погибших, трое раненых, значительное количество разрушений, область обесточена, как отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.