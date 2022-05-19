россияне совершили мощный обстрел Луганской области, также снаряды прилетели на Днепропетровщину
Работали "Градами" и "Ураганами"
Сергей Гайдай Facebook
В ночь на 19 мая российские захватчики 5 раз обстреляли село Великая Костромка в Зеленодольской территориальной громаде в Днепропетровской области. Орки попали в жилой сектор, есть частичные разрушения зданий. В селе отсутствует газ и электроснабжение. Все люди целы и невредимы. За время полномасштабного вторжения из Зеленодольской и Широковской громад уже выехало около 14 тысяч человек.
Также вчера вечером, 18 мая, оккупанты обстреливали пограничные территории Криворожского района, снаряды прилетали в поля, как сообщил Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук.
В Северодонецке, который больше всего страдает от обстрелов рф, четверо погибших, трое раненых, значительное количество разрушений, область обесточена, как отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.
Популярное сейчас
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- +200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам