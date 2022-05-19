Пентагон показал отправку новой партии гаубиц Украине - ФОТО
Ждем с нетерпением
Министерство обороны США опубликовало фото подготовки к отправке новой партии вооружений для Украины.
В сообщении на странице в Twitter указывается, что «морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках военной помощи США Украине».
Отметим, что США в рамках одного из первых пакетов помощи передадут Украине 90 гаубиц. Большинство из них уже стоит на вооружении ВСУ. Добавим, что с начала полномасштабного российского вторжения военная транспортная авиация США уже совершила в Европу более 450 рейсов.
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