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В сутки - 70 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Уверенно приближаемся к 30 тысячам убитых

В сутки - 70 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российской армии, начиная с 24 февраля по 19 мая.

За среду добавилось 200 убитых оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют 28500 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
  • РСЗО - 199 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+2) ед,
  • самолетов – 203 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
  • крылатые ракеты - 103(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне вчера понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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