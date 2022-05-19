В сутки - 70 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Уверенно приближаемся к 30 тысячам убитых
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российской армии, начиная с 24 февраля по 19 мая.
За среду добавилось 200 убитых оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют 28500 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
- РСЗО - 199 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+2) ед,
- самолетов – 203 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатые ракеты - 103(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне вчера понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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