  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко: российские спортсмены не должны участвовать ни в одном соревновании
В тренде

Шевченко: российские спортсмены не должны участвовать ни в одном соревновании

Общие новости
(1 голосов)

Четкая позиция экс-наставника сборной Украины

Шевченко: российские спортсмены не должны участвовать ни в одном соревновании

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свою позицию касаемо отстранения российских спортсменов.

– Какова ваша позиция по отстранению российских футболистов?

– Я считаю с первых дней, что в Украине есть война. Ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном соревновании. Это касается всех видов спорта. Это моя позиция.

– Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов?

– Нет, я не общаюсь. У меня есть своя позиция и я ее везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну. Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать, мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь. Здесь летают бомбы, взрываются снаряды, идет полноценная война, — сказал Шевченко.

К слову, Андрей Шевченко стал первым амбассадором бренда UNITED 24. Это глобальная инициатива для помощи Украине.

Читайте также"У меня нет слов". Эмоциональная встреча Владимира Зеленского и Андрея Шевченко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде