Министр экономики: Польша поможет Украине с бензином
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polskieradio
Украина получит 25 тысяч тонн бензина из польских запасов. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в украинской столице с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.
Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из россии и беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.
В рамках помощи по польским запасам будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.
В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.
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