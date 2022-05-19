  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр экономики: Польша поможет Украине с бензином
В тренде

Министр экономики: Польша поможет Украине с бензином

Общие новости
(2 голосов)

Хорошие новости

Министр экономики: Польша поможет Украине с бензином

polskieradio

Новина українською

Украина получит 25 тысяч тонн бензина из польских запасов. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в украинской столице с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из россии и беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

В рамках помощи по польским запасам будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.

Читайте такжеСтало известно, сколько может стоить бензин после отмены госрегулирования

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией бензин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polskieradio.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
demand (Изюм)
19.05.2022 в 10:09
А кто поможет Польше?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде