Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам с поисками новых команд за границей. ФОТО
Называет себя феей.
nstagram.com/rakitskaya_official
Как известно, после начала полномасштабного вторжения, Ярослав Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом" и тренируется с украинскими клубами.
А вот сестра футболиста Дарья сейчас за границей, где решила попробовать себя в роли агента.
Об этом девушка заявила в своих соцсетях.
Доброго вечора, ми з України!
В данный момент у многих украинских футболистов из-за войны возобновление проф карьеры - это неопределённость, опустошение, неизвестность и какая-то потерянность.
Як кажуть у нас: все мине.
Найдём вам клуб, поможем, главное, поддерживайте форму и верьте в себя!
Футболисты, напишите мне в личку, кому нужна помощь, кто не в Украине сейчас, кто ищет команду.
P.S.: профессиональный футбол.
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