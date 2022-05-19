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Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам с поисками новых команд за границей. ФОТО

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Называет себя феей.

Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам с поисками новых команд за границей. ФОТО

nstagram.com/rakitskaya_official

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, после начала полномасштабного вторжения, Ярослав Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом" и тренируется с украинскими клубами.

А вот сестра футболиста Дарья сейчас за границей, где решила попробовать себя в роли агента.

Об этом девушка заявила в своих соцсетях.

Доброго вечора, ми з України!

В данный момент у многих украинских футболистов из-за войны возобновление проф карьеры - это неопределённость, опустошение, неизвестность и какая-то потерянность.

Як кажуть у нас: все мине.

Найдём вам клуб, поможем, главное, поддерживайте форму и верьте в себя!

Футболисты, напишите мне в личку, кому нужна помощь, кто не в Украине сейчас, кто ищет команду.

P.S.: профессиональный футбол.

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В статье: Ярослав Ракицкий война с Россией
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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
19.05.2022 в 10:15
Як кажуть у нас: усі міне. Це як?"Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это всё время тебе! Шо ты хапаешь, шо ты хапаешь! Не, я такой фасон не ношу. Так, я себя не обделил? По-честному?"
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