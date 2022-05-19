Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам с поисками новых команд за границей. ФОТО

Как известно, после начала полномасштабного вторжения, Ярослав Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом" и тренируется с украинскими клубами.

А вот сестра футболиста Дарья сейчас за границей, где решила попробовать себя в роли агента.

Об этом девушка заявила в своих соцсетях.