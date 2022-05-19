россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
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Генеральний штаб ЗСУ
Появилась оперативная информация по состоянию на утро 19.05.2022 касательно российского вторжения.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.
Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.
Отдельно отмечается, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области, рашистское командование собирается отправить воевать… студентов высших учебных заведений.
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