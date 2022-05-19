  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
В тренде

россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

путин такой путин

россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ

Генеральний штаб ЗСУ

Новина українською

Появилась оперативная информация по состоянию на утро 19.05.2022 касательно российского вторжения.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.

Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

Читайте такжеПост долгое время был вакантным. Сенат утвердил нового посла США в Украине

Отдельно отмечается, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области, рашистское командование собирается отправить воевать… студентов высших учебных заведений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде