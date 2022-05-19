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Белый дом: США готовы обеспечить безопасность Финляндии и Швеции до вступления в НАТО

Общие новости
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Респект таким партнерам

Белый дом: США готовы обеспечить безопасность Финляндии и Швеции до вступления в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность поддерживать гарантии безопасности для Финляндии и Швеции, в частности, от угроз со стороны россии до того момента, пока они не вступят в официальное членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США готовы обеспечивать меры сдерживания, а также обороны для Финляндии и Швеции, если они в этом нуждаются, даже пока они не получат полных преимуществ членства в Альянсе по пятой статье".

Также он заявил, что США со своей стороны проводят постоянные переговоры на уровне оборонных ведомств как со скандинавскими странами, так и с другими союзниками и партнерами по НАТО.

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В статье: война с Россией НАТО Джейк Салливан
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Источник:
ukrinform.ua

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