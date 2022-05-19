Белый дом: США готовы обеспечить безопасность Финляндии и Швеции до вступления в НАТО
Респект таким партнерам
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность поддерживать гарантии безопасности для Финляндии и Швеции, в частности, от угроз со стороны россии до того момента, пока они не вступят в официальное членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США готовы обеспечивать меры сдерживания, а также обороны для Финляндии и Швеции, если они в этом нуждаются, даже пока они не получат полных преимуществ членства в Альянсе по пятой статье".
Также он заявил, что США со своей стороны проводят постоянные переговоры на уровне оборонных ведомств как со скандинавскими странами, так и с другими союзниками и партнерами по НАТО.
Популярное сейчас
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Есть погибшие и много раненых. россияне ударили по военному объекту в Черниговской области
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО