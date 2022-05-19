Депутат Слуги Народа объяснил, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

Во время телемарафона народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский объяснил детали продления военного положения.

"С 24 февраля мы уже дважды продляли военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Так что должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем".