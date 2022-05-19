  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Депутат Слуги Народа объяснил, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца
В тренде

Депутат Слуги Народа объяснил, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

Общие новости
(1 голосов)

Логично же?

Депутат Слуги Народа объяснил, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

ОП

Новина українською

Во время телемарафона народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский объяснил детали продления военного положения.

"С 24 февраля мы уже дважды продляли военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Так что должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем".

"Мы дважды продолжали этот режим, и каждый раз наши дипломаты обращаются в ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение".

Читайте такжеВениславский: Наши ВСУ понимают, как освобождать Херсонщину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией военное положение в Украине Федор Вениславский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sluga-narodu.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
19.05.2022 в 12:24
Нехай той "уповноважений член" пояснить людям де гроші на прожиття брати цих три місяці. Якщо зможе без написаного тексту...
Ответить
+1
0
Caballero (DC)
19.05.2022 в 12:26
Про виживання думайте, а не про гроші.
Ответить
0
-1
Alex-696 (Немирів)
19.05.2022 в 13:26
А виживати без грошей як? З голоду здохнути?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде