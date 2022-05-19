Пятиэтажка, частный дом, админздание – россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту
Орки будут гореть в аду
Павло Кириленко Telegram
В Бахмуте российские снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное.
В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет – об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет спасти сотни жизней, как отмечает Кириленко. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч – благодаря этому удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг.
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