Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
Андрей Николаевич рассказал о поддержке мирового сообщества
Фото: ФК Дженоа
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко во время своего визита в Киеве рассказал о поддержке со стороны иностранных футболистов и клубов во время войны.
– Вы длительное время были за границей, общались с многими людьми, каковая реальная поддержка Украины со стороны иностранного комьюнити?
– Полная поддержка. Европейские страны, включая мировое сообщество поддерживают Украину, но есть страны, которые принимают нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, которую развязала российская федерация против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь – очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину.
– Кто из иностранных футболистов выразил самую большую и ценную поддержку?
– Я считаю, что это Роберт Левандовский, капитан сборной Польши. Он очень многое сделал. В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка от команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить эту войну и помочь Украине, — сказал Шевченко.
К слову, Андрей Шевченко стал первым амбассадором бренда UNITED 24. Это глобальная инициатива для помощи Украине.
Популярное сейчас
- россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
- В сутки - 70 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Немецкий прорыв, шотландская недосказанность. Айнтрахт - Рейнджерс 1:1; пен.: 5:4. Обзор матча, видео голов
- +200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам