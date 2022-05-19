Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко во время своего визита в Киеве рассказал о поддержке со стороны иностранных футболистов и клубов во время войны.

– Вы длительное время были за границей, общались с многими людьми, каковая реальная поддержка Украины со стороны иностранного комьюнити?

– Полная поддержка. Европейские страны, включая мировое сообщество поддерживают Украину, но есть страны, которые принимают нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, которую развязала российская федерация против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь – очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину.

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– Кто из иностранных футболистов выразил самую большую и ценную поддержку?

– Я считаю, что это Роберт Левандовский, капитан сборной Польши. Он очень многое сделал. В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка от команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить эту войну и помочь Украине, — сказал Шевченко.

К слову, Андрей Шевченко стал первым амбассадором бренда UNITED 24. Это глобальная инициатива для помощи Украине.