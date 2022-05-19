Командование войск рф в Калининграде вывозит свои семьи вглубь россии - журналист
К чему бы это?
Калініград
Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, который длительное время работал на россии и был там обвинен в возбуждении вражды и ненависти к россиянам, сообщает, что командование войск, размещенных в Калининградской области, вывозит свои семьи из региона.
"В связи с заявлениями высшего военно-политического руководства РФ и позиции Запада на этот счет командование 11 армейского корпуса (в/ч 25810, Гусев) готовится к тому, что ситуация в Калининградской области может обостриться. На данный момент руководящий состав 11 АК и некоторых подчиненных войсковых частей вывозит семьи вместе со своим имуществом вглубь территории РФ.
При этом, как обычно, подчиненный личный состав ни о чем не информируется, поэтому военнослужащие, которые знают о вывозе семьей командования, находятся в недоумении", написал Цимбалюк на своей странице в Фейсбук.
Напомним, Калининград – это оккупированный СССР в 1945-м году немецкий город Кенигсберг. На днях бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининграда.
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