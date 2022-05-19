Больше 10 млн грн. СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи для ВСУ

По данным следствия СБУ, дельцы пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 миллионов гривен. Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию они должны были быть переданы на нужды обороны.

Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.

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Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме. Мероприятия по разоблачению правонарушений осуществляет Департамент кибербезопасности СБУ во взаимодействии со следователями ДБР и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.