  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Больше 10 млн грн. СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи для ВСУ
В тренде

Больше 10 млн грн. СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Жулики есть всегда

Больше 10 млн грн. СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи для ВСУ

СБУ

Новина українською

По данным следствия СБУ, дельцы пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 миллионов гривен. Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию они должны были быть переданы на нужды обороны.

Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов. Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ.

Читайте такжеОрки боятся ночных рейдов. Украинские партизаны убили российских военных высокого ранга

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме. Мероприятия по разоблачению правонарушений осуществляет Департамент кибербезопасности СБУ во взаимодействии со следователями ДБР и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде