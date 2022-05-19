Уникальный транш. Британский МИД направил 5 млн фунтов на поддержку ВСУ

НБУ 18 мая получил от Министерства иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании 5 млн фунтов стерлингов (или более 182 млн гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Это самая большая сумма, поступившая на поддержку Вооруженных Сил Украины одним платежом в иностранной валюте от зарубежных благотворителей с начала войны с российской федерацией. Глава НБУ Кирилл Шевченко заметил:

"Мы высоко ценим партнерские отношения с Правительством Великобритании и благодарны за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором".