  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уникальный транш. Британский МИД направил 5 млн фунтов на поддержку ВСУ
В тренде

Уникальный транш. Британский МИД направил 5 млн фунтов на поддержку ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

В чем его особенность?

Уникальный транш. Британский МИД направил 5 млн фунтов на поддержку ВСУ

НБУ

Новина українською

НБУ 18 мая получил от Министерства иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании 5 млн фунтов стерлингов (или более 182 млн гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Это самая большая сумма, поступившая на поддержку Вооруженных Сил Украины одним платежом в иностранной валюте от зарубежных благотворителей с начала войны с российской федерацией. Глава НБУ Кирилл Шевченко заметил:

"Мы высоко ценим партнерские отношения с Правительством Великобритании и благодарны за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором".

Читайте такжеОккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБУ война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bank.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде