По данным украинской спецслужбы, родственник бывшего народного депутата-изменника Олега Царева, инициатора "новороссии" и приспешника беглого президента януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе россии, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – на кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили последствия. В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном укрытии оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина россии.

По данным следствия, брат экснардепа-изменника проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом.

Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни, и поддерживал активную связь с скрывавшимся на территории России. В настоящее время фигуранту объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.