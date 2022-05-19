УП: Ярославский может вести бизнес Абрамовича в Украине. Полиция ведет следствие

Издание "Украинская правда" опубликовало статью о том, чем занимаются украинские олигархи после начала войны. В частности, в поле зрения попал владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.

Он, как пишет УП со ссылкой на источники в бизнес-кругах, ранее защищал интересы крупного российского бизнеса в Украине. В частности, назывались фамилии Романа Абрамовича и Олега Дерипаски.

Издание напоминает, что в 2017-м Ярославский купил одно из ведущих горнодобывающих предприятий в Украине "Сухая Балка", принадлежавшее именно структурам Романа Абрамовича.

В апреле этого года, по информации источников УП в правоохранительных органах, "полиция начала досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений сразу по трем статьям уголовного кодекса". Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, а также совершение махинаций с денежными средствами или имуществом.

Украинская Правда не уточняет, кто именно попал под следствие, указывает, что есть информация, что ЧАО "Сухая балка" вывозит добытую руду в Беларусь, а оттуда она направляется в страну-агрессор. Оборудование для шахт закупается в России. А менеджмент, работавший у Абрамовича, продолжил почти в том же составе работать и после смены собственника в лице Ярославского.

"Это все может свидетельствовать о том, что Абрамович мог передать Ярославскому важный актив на хранение. Ведь после начала войны в 2014 году у российского олигарха возникли сложности с продлением разрешений на пользование украинскими недрами", - резюмирует автор статьи журналист Михаил Ткач.

Он также отмечает, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Александр Ярославский несколько раз заявлял о поддержке Харькова, основал фонд восстановления города, но ни разу в своих заявлениях не называл россию агрессором и не осуждал действия россиян.