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Попытаются обвинить Украину в убийствах на Донбассе. СНБО предупреждает о провокации рф

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Попытаются обвинить Украину в убийствах на Донбассе. СНБО предупреждает о провокации рф

СНБО

Новина українською

россия, вероятно, готовит провокацию, чтобы попытаться обвинить Украину в убийствах на Донбассе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Для дискредитации Украины на международной арене минобороны рф сообщает, что украинская власть с западными партнерами якобы готовит провокации "по сценарию Бучи". Российские пропагандисты утверждают, что для этого украинские военные якобы "переоденутся в форму армии рф с белыми повязками и будут расстреливать жителей Константиновки".

Таким образом, россия пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирных жителей. Цель сообщений россиян – обеспечить москве "информационное алиби" и "подготовить" население рф и международное сообщество к преступлениям, которые готовят орки.

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В статье: война с Россией СНБО
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