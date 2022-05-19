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В Харькове снесли памятник Александру Невскому - ВИДЕО

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Один из символов русской пропаганды

В Харькове снесли памятник Александру Невскому - ВИДЕО

Новина українською

В Харькове в четверг, 19 мая, неизвестные в военной форме с помощью самосвала снесли памятник новгородскому князю Александру Невскому. Памятник при падении повредил пьедестал.

Александр Невский прославился благодаря победам в Невской битве и Битве на Чудском озере. Он был канонизирован российской православной церковью в лике «благоверный». Образ Александра Невского часто используется российскими властями в пропагандистских целях.

Напомним, в апреле таким же образом в Харькове был снесен памятник Жукову. Тогда ответственность взяли на себя военные спецподразделения KRAKEN батальона "Азов".

Заметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украине с новой силой взялись за снос символов имперского господства. Кроме памятников политических и военных деятелей демонтируются памятники представителям русской литературы.

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В статье: Харьков война с Россией
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