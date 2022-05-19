Премьер Польши: Я призываю к изоляции путина - с террористами нельзя договариваться
Услышат ли Макрон, Шольц и Драги?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий во время одного из публичных выступлений заявил, что нельзя вести переговоры со страной, которая сознательно развязала войну.
Как передают польские СМИ, Моравецкий подчеркнул, что гекатомба (большие жертвы войны) в Мариуполе или убийства гражданских в Буче должны всех разбудить от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Он обратил внимание, что на международной арене наблюдаются попытки "сохранить лицо" путину.
Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой указывало, что лидеры Франции, Германии и России давят на Украину в вопросе переговоров с россией. Они призывают Киев пойти на территориальные уступки путину, чтобы тот согласился закончить войну.
Однако Моравецкий задает резонный вопрос: "Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?"
По словам польского премьера, парадокс войны в Украине заключается в том, что "если Украина победит, то это будет прежде всего ее победа". "Однако, если она проиграет, то это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем".
"Поэтому, я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться», подчеркнул Моравецкий.
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