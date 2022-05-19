Генштаб: Эвакуация с Азовстали продолжается. Верим в то, что слово, данное рф, будет выполнено

Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиа центре "Украина" в четверг, 19 мая.

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На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное рф, будет выполнено

"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.