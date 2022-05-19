Генштаб: Эвакуация с Азовстали продолжается. Верим в то, что слово, данное рф, будет выполнено
Генштаб - о ситуации с защитниками Азовстали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.
"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиа центре "Украина" в четверг, 19 мая.
На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное рф, будет выполнено
"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.
Популярное сейчас
- СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали
- россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- Есть погибшие и много раненых. россияне ударили по военному объекту в Черниговской области
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- 00:07 Украинские Укрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва
- 23:50 Украинские Арестович: Война вряд ли закончится к осени