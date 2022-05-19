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Эрдоган вновь заявил, что Турция не может разрывать отношения с россией

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(1 голосов)

Зря он так

Эрдоган вновь заявил, что Турция не может разрывать отношения с россией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ заявил, что не собирается разрывать отношения с россией, которая вероломно напала на Украину и убила тысячи мирных жителей.

"Что касается войны россии и Украины, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении россии, и в отношении Украины. И в этой политике баланса, конечно, я не намерен разрывать связи с господином путиным, или господином Зеленским", - заявил Эрдоган, возложив на себя миссию по предотвращению мировой войны.

Также турецкий президент указал важность экономических связей: "С россией мы имеем проект в атомной энергетике — АЭС "Аккую". Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем ее... Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из россии. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения".

Напомним, после полномасштабного вторжения Турция закрыла проход военных кораблей в Черное море через Босфор, однако не присоединилась к санкциям против россии. В конце марта в Стамбуле состоялся раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

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В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.05.2022 в 16:32
Якась хвойда а не президент. Де більше заплатять...
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