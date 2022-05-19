Хотел получить власть и готовил теракты: СБУ задержала брата Олега Царева

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева при попытке организовать диверсии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника беглого президента [Виктора] Януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

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Как сказал Дехтяренко, когда ожидания не оправдались, брат Царева начал получать указания от российских кураторов. Целью задержанного было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы установили наблюдение за братом Царева на первичном этапе его подрывной деятельности и предотвратили диверсии.

По данным следствия, после 2014 года он оставался в Украине, жил в Днепре.

"При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого знал лично и при котором его родственник был влиятельным лицом. Все эти годы он вел тихий, неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с братом, скрывавшимся на территории России", – сообщил Дехтяренко.

Дехтяренко сказал, что во время обысков у задержанного нашли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России.