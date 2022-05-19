  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хотел получить власть и готовил теракты: СБУ задержала брата Олега Царева
В тренде

Хотел получить власть и готовил теракты: СБУ задержала брата Олега Царева

Общие новости
(1 голосов)

После 2014 года он оставался в Украине, жил в Днепре

Хотел получить власть и готовил теракты: СБУ задержала брата Олега Царева

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева при попытке организовать диверсии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника беглого президента [Виктора] Януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте такжеЭкс-нардепа Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Как сказал Дехтяренко, когда ожидания не оправдались, брат Царева начал получать указания от российских кураторов. Целью задержанного было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы установили наблюдение за братом Царева на первичном этапе его подрывной деятельности и предотвратили диверсии.

По данным следствия, после 2014 года он оставался в Украине, жил в Днепре.

"При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого знал лично и при котором его родственник был влиятельным лицом. Все эти годы он вел тихий, неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с братом, скрывавшимся на территории России", – сообщил Дехтяренко.

Дехтяренко сказал, что во время обысков у задержанного нашли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде