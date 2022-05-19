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Италия подала в ООН мирный план для Украины. Он имеет четыре этапа

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Документ состоит из четырех этапов

Италия подала в ООН мирный план для Украины. Он имеет четыре этапа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. Документ состоит из четырех этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Документ был разработан Министерством иностранных дел Италии с участием правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.

  • Италия назвала четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):
  • прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;
  • вступление Украины за короткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
  • соглашение между Украиной и Россией по территориям Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

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План был вчера представлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

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