Италия подала в ООН мирный план для Украины. Он имеет четыре этапа
Документ состоит из четырех этапов
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Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. Документ состоит из четырех этапов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Документ был разработан Министерством иностранных дел Италии с участием правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.
- Италия назвала четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):
- прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;
- вступление Украины за короткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
- соглашение между Украиной и Россией по территориям Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;
новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.
План был вчера представлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.
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