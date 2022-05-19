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В Курской области рф заявили об "атаке врага" на "стратегический" спиртзавод

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В Курской области рф заявили об "атаке врага" на "стратегический" спиртзавод

Новина українською

Губернатор Курской области рф Роман Старовойт заявил об "атаке врага". В этот раз под огонь попал спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Об этом российский губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

По словам Старовойта, якобы погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.

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"Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", - отметил курский губернатор.

Кроме того, он заявил, что в населенном пункте пострадало несколько домов, а пожарные ликвидируют возгорания. Также якобы обнаружили неразорвавшиеся снаряды.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ, , в которых местные власти уже не впервые обвиняют Украину.

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В статье: война с Россией
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