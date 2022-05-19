Танковое кладбище. ВСУ показали видео последствий попытки россиян переправиться через Северский Донец
Переправа у россиян не задалась
informnapalm
В сети появилось видео места, где украинская армия разбила россиян при попытке переправы через реку Северский Донец в Луганской области, когда оккупанты
Видео предоставил ютуб-канал Ukrainian Witness.
На видео видно, что осталось от русских танков. На некоторых – белые надписи ZOV, на других – буква O.
Напомним, что с 5 по 12 мая оккупанты при попытке переправы через реку Северский Донец оккупанты потеряли 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 (то есть 88%) и более 80 единиц техники.
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