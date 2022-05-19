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ОП - России: Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск

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Михаил Подоляк о нюансах возможного переговорного процесса

ОП - России: Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переговорщик с Россией и советник главы ОП Михаил Подоляк просит не предлагать Украине прекращение огня без тотального вывода войск РФ.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ.

Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

Пока Россия не готова полностью уволить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", - написал Подоляк в Твиттере.

Напомним, что в России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса.

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Позже Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией пока на паузе по ряду причин.

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В статье: война с Россией
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