ОП - России: Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск
Михаил Подоляк о нюансах возможного переговорного процесса
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Переговорщик с Россией и советник главы ОП Михаил Подоляк просит не предлагать Украине прекращение огня без тотального вывода войск РФ.
"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ.
Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.
Пока Россия не готова полностью уволить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", - написал Подоляк в Твиттере.
Напомним, что в России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса.
Позже Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией пока на паузе по ряду причин.
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