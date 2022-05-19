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Самострел как выход: у оккупантов набирает популярность новый лайфхак - перехват СБУ

Общие новости
(1 голосов)

Но подмога не пришла, подкрепленье не прислали

Самострел как выход: у оккупантов набирает популярность новый лайфхак - перехват СБУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российским военным все чаще приходит в голову мысль сделать самострел, чтобы избежать гибели во время войны против Украины. Все популярнее становится выстрел по ногам.

Об этом сообщает СБУ.

Согласно с обнародованным телефонным разговором между оккупантами, очевидно, что захватчики не хотят быть пушечным мясом для своего командования, которое отправляет их в самое пекло.

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По словам одного из оккупантов, воевать каждый день становится все тяжелее. Зато его товарищ предлагает ему прострелить себе ноги украинским оружием.

Таким образом, российские военные пытаются сымитировать ранения от украинских бойцов, надеясь на дальнейшую госпитализацию в России.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
19.05.2022 в 18:59
Краще зразу у порожню черепну коробку, надійніше)
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Vantala (Kharkiv)
19.05.2022 в 19:12
Але і так непогано. Доречі, ті що додумуються стріляти собі по ногам - у них мабуть не така і порожня черепна коробка.
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