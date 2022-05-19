Наверное, везут ленд-лиз. США привлекли почти все логистические суда ВМФ в Атлантике

В США зафиксировали повышенную активность логистических судов, предназначенных для перевозки вооружения, военной техники и снаряжения, сообщает Defence Express.

В частности, в транспортировке участвует ролкер USNS Soderman. Он принадлежит к классу Watson и предназначен для перевозки военной техники. Это огромный 290-метровый корабль водоизмещением в 62,9 тысяч тонн. Общая площадь палуб для размещения груза составляет 36 511 квадратных метров.

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Также удалось сфографировать выход из базы в Норфолке грузового судна класса Lewis and Clark. Суда этого класса предназначены для перевозки боеприпасов, запасных частей и других запасов. Их используют для обеспечения подразделений морской пехоты и непосредственной материально-технической поддержки авианосных групп в море.

Lewis and Clark-class dry cargo ship leaving Norfolk, Virginia - May 17, 2022 pic.twitter.com/3jJDc5tV0Q — WarshipCam (@WarshipCam) May 17, 2022

Интересно, что никакого упоминания такой активности со стороны флота США в публичной сфере нет.

Что касается груза и его назначения, то существуют только два варианта, утверждает Defence Express. Либо суда выделили для поставки вооружения для Украины, либо США перебрасывают в Европу дополнительные силы с тяжелой техникой и вооружением.