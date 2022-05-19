"Выстрелил, чтобы от меня отстали": за убийство гражданского оккупанту грозит пожизненное
В Киеве продолжается суд над военным рф Шишимариным
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
В Киеве прошло второе заседание суда над российским сержантом, 21-летним Вадимом Шишимариным. Его обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области и судят по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину.
Сам Вадим Шишимарин полностью признал вину еще на первом заседании суда. Сегодня на допросе в суде он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек (его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют "неизвестным"), который находился вместе с ними в автомобиле.
По его словам, прапорщик увидел, что прохожий Шелипов разговаривает по телефону, и сказал стрелять.
После этого к Шишимарину развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы он стрелял. Шишимарин выстрелил короткой очередью, тела он не видел.
После этого неизвестный стал утешать Шишимарина и сказал, что в первую очередь надо спасти себя. Прапорщик и неизвестный пассажир при этом не были непосредственными командирами Шишимарина.
"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — сказал Шишимарин.
Следующее заседание состоится в пятницу, 20 мая. Оно должно начаться с выступления защиты.
Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии в Московской области
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