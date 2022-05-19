Красный Крест зарегистрировал сотни украинских бойцов, которые вышли с Азовстали

Красный Крест документально зарегистрировал с 17 мая "сотни" украинских бойцов, которые вышли с завода Азовсталь в оккупированном Россией Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Официальный Киев называет процесс эвакуацией, в то время как Красный крест называет украинских бойцов пленными комбатантами.

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Операция продолжалась в среду и четверг 18-19 мая. Там добавили, что они не участвуют в перевозке бойцов "в места их содержания".

При регистрации, "которой способствовал МККК", заполнялись анкеты с указанием личных данных: ФИО, дата рождения и ближайший родственник. В Красном Кресте уточнили, что это позволит им "отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями".

Организация напомнила, что по Женевским конвенциям 1949 года она должна иметь непосредственный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания, ей должно быть разрешено проводить беседы с ними без свидетелей, а продолжительность и частота таких посещений не должны ограничиваться необоснованно.

"Красный Крест поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта относительно их обязательств по международному гуманитарному праву", – подытожили в пресс-службе.