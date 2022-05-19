Враг деморализован, обещанные выплаты не производятся - сводка Генштаба за 19 мая

Генштаб ВСУ озвучил оперативную информацию по состоянию по российскому вторжению на 18.00 19.05.2022.

Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Терновая и Борщевая. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

На Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

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В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имеют.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеет, понес потери и отступил.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.

На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.

Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.