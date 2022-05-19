Оккупанты не пропускают людей на Запорожье: очередь в Васильевке больше тысячи авто
Люди продолжают массово выезжать с оккупированных территорий
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В городе Васильевка Запорожской области перед блокпостом оккупантов находятся более тысячи автомобилей, которые российские военные не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратном направлении.
Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.
"На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты", - сказано в заявлении.
По словам Некрасовой, в машинах находятся женщины и дети. Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.
Напомним, что Васильевка – один из основных маршрутов эвакуации в Запорожье из оккупированных Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Мариуполя и других городов.
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