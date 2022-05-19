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Сенат США одобрил помощь Украине в размере сорока миллиардов долларов

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Осталось дождаться подписи Джо Байдена

Сенат США одобрил помощь Украине в размере сорока миллиардов долларов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19-го мая, Сенат США согласовал выделение Украине финансовой помощи в размере сорока миллиардов доларов. Закон прошел голосование и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, что ранее финансовая помощь в размере сорока миллиардов долларов была направлена ​​одним из сенаторов США на дополнительную поверку. Это усложнило бюрократический путь, но не сделало невозможным передачу помощи Украине.

Также сообщается, что в течение нескольких часов Байден подпишет указ о предоставлении дополнительной военной помощи в $100 млн. для Украины. В новый пакет войдут, в частности, радары и артиллерийские боеприпасы.

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В статье: война с Россией
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