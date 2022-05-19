Сенат США одобрил помощь Украине в размере сорока миллиардов долларов
Осталось дождаться подписи Джо Байдена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19-го мая, Сенат США согласовал выделение Украине финансовой помощи в размере сорока миллиардов доларов. Закон прошел голосование и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.
Напомним, что ранее финансовая помощь в размере сорока миллиардов долларов была направлена одним из сенаторов США на дополнительную поверку. Это усложнило бюрократический путь, но не сделало невозможным передачу помощи Украине.
Также сообщается, что в течение нескольких часов Байден подпишет указ о предоставлении дополнительной военной помощи в $100 млн. для Украины. В новый пакет войдут, в частности, радары и артиллерийские боеприпасы.
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