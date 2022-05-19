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"Я не могу стрелять в людей". Милевский - о предложении Алиева вступить в тероборону

Общие новости
(1 голосов)

Артем помогает иначе

"Я не могу стрелять в людей". Милевский - о предложении Алиева вступить в тероборону

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский рассказал о том, почему отклонил предложение своего друга Алиева вступить в территориальную оборону.

"Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. Кто бы ни был, Израиль или россия. Они конечно просто конченные, бл**ь. То, что они наделали… Но я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор. Я помогаю по-другому", - заявил Милевский.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев война с Россией
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Комментарии (2)
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Tasha19
19.05.2022 в 21:36
Алієв типу в когось стріляє
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0
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Zaragoza (Днепр)
19.05.2022 в 20:40
Катсапы не люди
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