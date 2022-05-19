"Я не могу стрелять в людей". Милевский - о предложении Алиева вступить в тероборону
Артем помогает иначе
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Артем Милевский рассказал о том, почему отклонил предложение своего друга Алиева вступить в территориальную оборону.
"Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. Кто бы ни был, Израиль или россия. Они конечно просто конченные, бл**ь. То, что они наделали… Но я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор. Я помогаю по-другому", - заявил Милевский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Популярное сейчас
- Шевченко назвал иностранного футболиста, который больше всех помог Украине
- СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали
- В сутки - 70 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tasha19
19.05.2022 в 21:36
Ответить
0
0
Zaragoza (Днепр)
19.05.2022 в 20:40
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet