"Я не могу стрелять в людей". Милевский - о предложении Алиева вступить в тероборону

Артем Милевский рассказал о том, почему отклонил предложение своего друга Алиева вступить в территориальную оборону.

"Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. Кто бы ни был, Израиль или россия. Они конечно просто конченные, бл**ь. То, что они наделали… Но я не буду ни в кого стрелять. У Сани свой выбор. Я помогаю по-другому", - заявил Милевский.